Пользователи Twitter возмутились высказыванием Бербок о помощи оружием РФ
Пользователи Twitter выразили возмущение по поводу заявления главы министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая считает, что любые поставки третьими странами оружия или военных товаров для РФ можно приравнять к участию в украинском конфликте.
«Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!» — написал один из пользователей.
Другой комментатор задал встречный вопрос: можно ли считать поставки оружия Европейским союзом на Украину участием в конфликте?
Еще один пользователь напомнил о том, что у суверенных стран есть права, и посоветовал Бербок прекратить советовать, кому что делать.
Четвертый комментатор заявил, что западные государства, отправляющие оружие на Украину, «приравниваются к участию в конфликте на Украине против России».
«А немцы все еще верят, что что-то изменится к лучшему с этими людьми во главе?» — посмеялись пользователи Twitter.
Ранее, 12 мая, Бербок сделала свое заявление на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств государств Евросоюза. Она обратилась к представителям МИД стран ЕС с призывом отказаться от поддержки специальной военной операции РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru