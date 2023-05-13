Пользователи Twitter возмутились высказыванием Бербок о помощи оружием РФ

«Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!» — написал один из пользователей.



Другой комментатор задал встречный вопрос: можно ли считать поставки оружия Европейским союзом на Украину участием в конфликте?



Еще один пользователь напомнил о том, что у суверенных стран есть права, и посоветовал Бербок прекратить советовать, кому что делать.



Четвертый комментатор заявил, что западные государства, отправляющие оружие на Украину, «приравниваются к участию в конфликте на Украине против России».



«А немцы все еще верят, что что-то изменится к лучшему с этими людьми во главе?» — посмеялись пользователи Twitter.



Ранее, 12 мая, Бербок сделала свое заявление на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств государств Евросоюза. Она обратилась к представителям МИД стран ЕС с призывом отказаться от поддержки специальной военной операции РФ.













