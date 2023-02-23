Пользователей соцсетей возмутил визит премьера Испании Санчеса на Украину
Пользователей соцсетей из Испании возмутили слова премьер-министра страны Педро Санчеса, приехавшего на Украину, сообщает РИА Новости.
В частности, они не согласились с зявлением политика о том, что Россия не сможет одержать победу на Украине, и что вся Испания на стороне Киева.
В своих комментариях они отметили, что часть из них поддерживает президента РФ Владимира Путина. Другие пользователи заметили, что сторонники российского лидера есть и в правительстве Испании.
Часть пользователей заявили, что считают США настоящими врагами Испании и всей Европы.
Ранее глава испанского Минобороны Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готовит для отправки Вооруженным силам Украины шесть танков Leopard 2A4, сообщает НСН.
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