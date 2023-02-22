Испания отправит на Украину шесть танков

Мадрид готовит для отправки Вооруженным силам Украины шесть танков Leopard 2A4. Об этом заявила глава испанского Минобороны Маргарита Роблес, сообщает Europress.

По её словам, сейчас их ремонтируют специалисты.

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Министр также заявила, что королевство намерено поставить ВСУ ещё больше танков, если об этом попросит украинское руководство.

Роблес добавила, что не станет рассказывать про другое оружие, помимо танков, которое Испания поставит на Украину из-за соблюдения мер безопасности.

Ранее член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН заявил, что Запад провоцирует Россию на настоящую войну своими поставками Киеву танков, самолетов и ракет.

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Фото: telegram.org
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