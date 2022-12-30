Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН

По его словам, без России ООН будет уже совсем другой организацией. Полянский подчеркнул, что неправовое исключение России из ООН будет означать «слом всей системы международных отношений».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на призывы Киева исключить РФ из Совета Безопасности ООН реагировать не нужно, так как это не имеет под собой никакого смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

