Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН

Правового способа исключения России из ООН нет, при этом если это будет реализовано неправовым способом, организация перестанет существовать. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

В Госдуме заявили, что ценой исключения России из ООН станет мировой военный конфликт

По его словам, без России ООН будет уже совсем другой организацией. Полянский подчеркнул, что неправовое исключение России из ООН будет означать «слом всей системы международных отношений».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на призывы Киева исключить РФ из Совета Безопасности ООН реагировать не нужно, так как это не имеет под собой никакого смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ООНРоссия
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