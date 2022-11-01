Полянский: Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на корабли ЧФ
Западные страны не смогли опровергнуть участия Украины в организации атак на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе 29 октября. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что РФ в связи с инцидентом созвала заседание Совета безопасности ООН. Представители российской стороны привели факты, свидетельствующие о том, что суда атаковала Украина, используя предусмотренные зерновой сделкой зоны безопасности, пишет «Свободная пресса».
«В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Западные делегации просто возлагали на нас вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом из-за наших шагов и призывали немедленно вернуться в сделку», — написал Полянский в Telegram.
По мнению дипломата, западным странам становится все сложнее скрывать свои двойные стандарты.
Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за атаки украинских беспилотников на корабли ЧФ РФ и гражданские суда, которые задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора. В МИД заявили, что обсуждать возвращение Москвы в сделку можно будет лишь после выяснения подробностей атак, пишет Ura.ru.
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