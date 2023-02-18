Полянский: Россия надеется на выступление Херша на заседании Совбеза ООН
Россия надеется, что американский журналист Сеймур Херш выступит на заседании Совета безопасности ООН, посвященном взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Мероприятие в Совбезе международной организации запланировано на 22 февраля.
«Мы все еще надеемся, что господин Херш сможет выступить на заседании», — отметил Полянский в интервью американской радиостанции WBAI.
При этом дипломат отметил, что РФ рассматривает и другие варианты.
Ранее Херш опубликовал расследование по диверсиям на «Северных потоках», в которых указал, что за инцидентом стоят США. Однако журналист отказался присутствовать на посвященном ЧП совещании СБ ООН, инициированном Россией.
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