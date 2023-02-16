Херш отказался выступать на Совбезе ООН с информацией о «Северных потоках»

Американский публицист Сеймур Херш, расследовавший уничтожение российских «Северных потоков» по приказу главы США Джо Байдена, не будет выступать на запрошенном Москвой заседании Совбеза ООН, сообщает «РЕН ТВ».

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Он сообщил, что не ведет работу с официальными властями какой-либо страны. Как отметил журналист, он не будет нигде выступать, даже если его пригласят, например, в Конгресс Соединенных Штатов.

Херш ранее заявил, что многие участники операции по уничтожению газопровода, занимающие высокие посты в спецслужбах, считали идею безумной.

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