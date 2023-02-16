Херш отказался выступать на Совбезе ООН с информацией о «Северных потоках»
Американский публицист Сеймур Херш, расследовавший уничтожение российских «Северных потоков» по приказу главы США Джо Байдена, не будет выступать на запрошенном Москвой заседании Совбеза ООН, сообщает «РЕН ТВ».
Он сообщил, что не ведет работу с официальными властями какой-либо страны. Как отметил журналист, он не будет нигде выступать, даже если его пригласят, например, в Конгресс Соединенных Штатов.
Херш ранее заявил, что многие участники операции по уничтожению газопровода, занимающие высокие посты в спецслужбах, считали идею безумной.
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