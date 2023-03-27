Ранее газета The New York Times написала, что на Украине действуют и получают оружие люди, которые не смогли бы «приблизиться к полю боя под руководством США». Кроме того, по данным издания, бойцы конфликтуют друг с другом и пытаются нажиться на кризисе.

Полянский указал, что наемники из США не беспокоятся насчет «международных правил ведения войны», пишет «Свободная пресса».

«Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными», — написал дипломат в Twitter.

Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине зафиксировали по меньшей мере 25 случаев расправы украинских силовиков над российскими военнопленными, напоминает RT.

