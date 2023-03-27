Полянский обвинил бойцов из США и Украины в бесчеловечном обращении с пленными
Украинские военные и бойцы из США считают, что могут безнаказанно нарушать международное право. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее газета The New York Times написала, что на Украине действуют и получают оружие люди, которые не смогли бы «приблизиться к полю боя под руководством США». Кроме того, по данным издания, бойцы конфликтуют друг с другом и пытаются нажиться на кризисе.
Полянский указал, что наемники из США не беспокоятся насчет «международных правил ведения войны», пишет «Свободная пресса».
«Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными», — написал дипломат в Twitter.
Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине зафиксировали по меньшей мере 25 случаев расправы украинских силовиков над российскими военнопленными, напоминает RT.
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