По словам главы КНР, Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров. Также Си Цзиньпин отметил, что поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости, надеется на создание сбалансированной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Соединенные Штаты хотят одним ударом ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

