Си Цзиньпин заявил о бессмысленности затягивания украинского конфликта
Затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
По словам главы КНР, Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров. Также Си Цзиньпин отметил, что поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости, надеется на создание сбалансированной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Соединенные Штаты хотят одним ударом ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- Путин поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах
- СМИ: Роналду желает сыграть за Португалию на чемпионате мира 2026 года
- В Москве начали свою работу 237 елочных базаров
- Правительство выделило 3,8 млрд рублей на повышение зарплат научных сотрудников
- Си Цзиньпин заявил о бессмысленности затягивания украинского конфликта
- Глава Брянской области заявил об атаке беспилотника на энергообъект
- Госдума одобрила проект о штрафах за карты, оспаривающие целостность России
- В Москве увеличили интервалы движения поездов на серой ветке метро
- СМИ: в Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания
- Офицер США сообщил о плане Вашингтона заменить Зеленского на главкома ВСУ Залужного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru