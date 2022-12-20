Си Цзиньпин заявил о бессмысленности затягивания украинского конфликта

Затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Си Цзиньпин призвал повышать уровень сотрудничества Китая и Европы

По словам главы КНР, Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров. Также Си Цзиньпин отметил, что поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости, надеется на создание сбалансированной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Соединенные Штаты хотят одним ударом ослабить Европу и через Россию подобраться к Китаю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КитайУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры