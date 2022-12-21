Медведев провел переговоры с Си Цзиньпином

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом российский политик сообщил в своем Telegram-канале.

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Медведев опубликовал ролик с основными моментами своего визита. На видео зампред СБ и лидер КНР приветствуют друг друга рукопожатием, кроме того, в ролике показан фрагмент встречи политиков.

«Сегодня состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и "Единой Россией", обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах», — рассказал Медведев.

Кроме того, зампред СБ и лидер КНР обсудили международные вопросы, в том числе конфликт на Украине, пишет RT.

Медведев подчеркнул, что переговоры были «весьма полезными».

По данным Центрального телевидения Китая, встреча Медведева и Си Цзиньпина прошла в государственной резиденции «Дяоюйтай». Отмечается, что зампред СБ РФ прибыл в Пекин по приглашению Коммунистической партии КНР. Во время встречи Медведев передал лидеру КНР послание президента России Владимира Путина, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Telegram-канал Дмитрия Медведева
ТЕГИ:ПереговорыКитайСи ЦзиньпинДмитрий Медведев
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