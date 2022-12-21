Медведев провел переговоры с Си Цзиньпином
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом российский политик сообщил в своем Telegram-канале.
Медведев опубликовал ролик с основными моментами своего визита. На видео зампред СБ и лидер КНР приветствуют друг друга рукопожатием, кроме того, в ролике показан фрагмент встречи политиков.
«Сегодня состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и "Единой Россией", обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах», — рассказал Медведев.
Кроме того, зампред СБ и лидер КНР обсудили международные вопросы, в том числе конфликт на Украине, пишет RT.
Медведев подчеркнул, что переговоры были «весьма полезными».
По данным Центрального телевидения Китая, встреча Медведева и Си Цзиньпина прошла в государственной резиденции «Дяоюйтай». Отмечается, что зампред СБ РФ прибыл в Пекин по приглашению Коммунистической партии КНР. Во время встречи Медведев передал лидеру КНР послание президента России Владимира Путина, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
- СМИ: Зеленский попросит у Байдена ракеты ATACMS и беспилотники
- В Москве неизвестный устроил стрельбу в офисе продаж квартир
- Медведев провел переговоры с Си Цзиньпином
- Диетолог рассказала, какой из новогодних салатов вреднее для здоровья
- МИД Казахстана: Реализация «тройственного газового союза» зависит от России
- Преподавателю из Красноярска дали 10 лет колонии за пропаганду терроризма
- Названа стоимость нового кроссовера «Москвич-3»
- Байден обсудит с Зеленским ситуацию на поле боя и санкции против России
- Путин поручил создать рабочую группу по мобилизации и соцподдержке участников спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru