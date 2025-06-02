Оппозиционер Навроцкий избран президентом Польши

Кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого избрали президентом Польши. Соответствующие данные опубликовал избирком республики.

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Голосование на президентских выборах в Польше прошло накануне, отмечает Ura.ru.

По итогам обработки 100 процентов бюллетеней политик набрал 50,89% голосов. В комиссии указали, что Навроцкий избран во втором туре голосования. Оппонент политика, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

Первый тур выборов президента Польши состоялся 18 мая, Тшасковский и Навроцкий набрали 31,36 и 29,54 процента голосов соответственно.

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ФОТО: РИА Новости
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