Оппозиционер Навроцкий избран президентом Польши

Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 162 украинских БПЛА над российскими регионами При попытке атаки беспилотников на Липецкую область пострадал один человек ФСБ пресекла диверсию на участке железной дороги в Приморье Москва получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта Порядка 50 тысяч мигрантов могут прибыть в Великобританию через Ла-Манш в этом году