Польский премьер выступил против гуманитарного коридора для мигрантов

По его словам, он слышал о беседе и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александр Лукашенко по вопросу создания гуманитарного коридора, однако не знает деталей и, в целом, предостерегает от подобных шагов.

Моравецкий заявил, что, в свою очередь, указал Меркель на невозможность принимать какие-либо решения, которые могли бы касаться Польши, без участия Варшавы.

«Ничего о нас без нас. Это ясно. И канцлер это приняла», - резюмировал премьер.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель и Моравецкий обсудили германо-польскую координацию по тревожной ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза, сообщает журнал «Профиль».

РБК, со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт, сообщает, что Меркель взяла на себя обязательство вести переговоры с властями Евросоюза об организации гуманитарного коридора в Германию, который предложили создать власти Белоруссии.