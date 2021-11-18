Польский премьер выступил против гуманитарного коридора для мигрантов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, которые скопились на границе с Белоруссией, сообщает РИА Новости.
По его словам, он слышал о беседе и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александр Лукашенко по вопросу создания гуманитарного коридора, однако не знает деталей и, в целом, предостерегает от подобных шагов.
Моравецкий заявил, что, в свою очередь, указал Меркель на невозможность принимать какие-либо решения, которые могли бы касаться Польши, без участия Варшавы.
«Ничего о нас без нас. Это ясно. И канцлер это приняла», - резюмировал премьер.
Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель и Моравецкий обсудили германо-польскую координацию по тревожной ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза, сообщает журнал «Профиль».
РБК, со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт, сообщает, что Меркель взяла на себя обязательство вести переговоры с властями Евросоюза об организации гуманитарного коридора в Германию, который предложили создать власти Белоруссии.
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