Меркель обсудит с ЕС организацию гуманитарного коридора в Германию для беженцев

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель взяла на себя обязательство вести переговоры с властями Евросоюза об организации гуманитарного коридора в Германию для беженцев, находящихся на белорусско-польской границе, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Как сообщает РБК со ссылкой на слова Эйсмонт, гуманитарный коридор власти Белоруссии предлагают создать для 2 тысяч человек, которые находятся в лагере на границе. Остальные 5 тысяч планируется отправить на родину, Минск намерен содействовать их возвращению.