Меркель обсудит с ЕС организацию гуманитарного коридора в Германию для беженцев
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель взяла на себя обязательство вести переговоры с властями Евросоюза об организации гуманитарного коридора в Германию для беженцев, находящихся на белорусско-польской границе, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Как сообщает РБК со ссылкой на слова Эйсмонт, гуманитарный коридор власти Белоруссии предлагают создать для 2 тысяч человек, которые находятся в лагере на границе. Остальные 5 тысяч планируется отправить на родину, Минск намерен содействовать их возвращению.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев разбили там палаточный лагерь и попытались ее пересечь. Сообщалось о фактах избиения мигрантов польскими пограничниками. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение. К границе с Белоруссией были стянуты войска.
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