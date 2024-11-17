Польский премьер счел ближайшие недели решающими для Украины

Глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что считает следующие недели решающими для украинского конфликта. Соответствующий пост политик разместил в своих социальных сетях.

В коротком заявлении политик указал, что в это же время решится и «наше будущее». Он также раскритиковал звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

Шольц рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным

По мнению политика, «телефонная дипломатия» не заменит Киеву реальную поддержку западных стран.

Немецкий канцлер Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил президенту России Владимиру Путину в пятницу, 15 ноября. Разговор длился около часа. Позднее канцлера за этот звонок критиковал, в числе прочих, украинский лидер Зеленский.

Уже 17 ноября Шольц в беседе с прессой заявил, что не заметил во время разговора никаких признаков изменений взглядов российского президента на украинский конфликт. В Кремле же этот разговор сочли детальным, деловым и откровенным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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