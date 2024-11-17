Польский премьер счел ближайшие недели решающими для Украины
Глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что считает следующие недели решающими для украинского конфликта. Соответствующий пост политик разместил в своих социальных сетях.
В коротком заявлении политик указал, что в это же время решится и «наше будущее». Он также раскритиковал звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.
По мнению политика, «телефонная дипломатия» не заменит Киеву реальную поддержку западных стран.
Немецкий канцлер Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил президенту России Владимиру Путину в пятницу, 15 ноября. Разговор длился около часа. Позднее канцлера за этот звонок критиковал, в числе прочих, украинский лидер Зеленский.
Уже 17 ноября Шольц в беседе с прессой заявил, что не заметил во время разговора никаких признаков изменений взглядов российского президента на украинский конфликт. В Кремле же этот разговор сочли детальным, деловым и откровенным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru