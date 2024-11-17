Шольц рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным

Также канцлер отметил, что с учетом скорого возвращения в Белый дом Дональда Трампа, было бы неправильно, если бы Вашингтон регулярно поддерживал контакты с президентом России, а ни один европейский лидер делать бы этого не стал.



По словам Олафа Шольца, проведенная с Владимиром Путиным беседа была подробной. Канцлер заявил, что ему стало понятно — во взглядах российского лидера на ситуацию на Украине «мало что изменилось».



Канцлер Германии позвонил президенту России в пятницу, 15 ноября, впервые с декабря 2022 года. Беседа продолжалась около часа. Позднее в Кремле назвали состоявшийся разговор «детальным и откровенным», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

