Шольц рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным не дал никаких признаков изменения взглядов российского лидера на ситуацию на Украине. Об этом сообщает Reuters.
Шольц разговаривал с журналистами в аэропорту Берлина перед вылетом в Бразилию на саммит G20. Он заявил, что звонок российскому президенту был необходим и добавил, что вновь указал на продолжение поддержки Киева со стороны Запада.
Также канцлер отметил, что с учетом скорого возвращения в Белый дом Дональда Трампа, было бы неправильно, если бы Вашингтон регулярно поддерживал контакты с президентом России, а ни один европейский лидер делать бы этого не стал.
По словам Олафа Шольца, проведенная с Владимиром Путиным беседа была подробной. Канцлер заявил, что ему стало понятно — во взглядах российского лидера на ситуацию на Украине «мало что изменилось».
Канцлер Германии позвонил президенту России в пятницу, 15 ноября, впервые с декабря 2022 года. Беседа продолжалась около часа. Позднее в Кремле назвали состоявшийся разговор «детальным и откровенным», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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