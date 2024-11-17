Шольц рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным не дал никаких признаков изменения взглядов российского лидера на ситуацию на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Шольц разговаривал с журналистами в аэропорту Берлина перед вылетом в Бразилию на саммит G20. Он заявил, что звонок российскому президенту был необходим и добавил, что вновь указал на продолжение поддержки Киева со стороны Запада.

Кремль о разговоре Путина и Шольца: «детальный и откровенный»

Также канцлер отметил, что с учетом скорого возвращения в Белый дом Дональда Трампа, было бы неправильно, если бы Вашингтон регулярно поддерживал контакты с президентом России, а ни один европейский лидер делать бы этого не стал.

По словам Олафа Шольца, проведенная с Владимиром Путиным беседа была подробной. Канцлер заявил, что ему стало понятно — во взглядах российского лидера на ситуацию на Украине «мало что изменилось».

Канцлер Германии позвонил президенту России в пятницу, 15 ноября, впервые с декабря 2022 года. Беседа продолжалась около часа. Позднее в Кремле назвали состоявшийся разговор «детальным и откровенным», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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