Польский премьер считает Путина предвзятым к его стране
На сайте польского правительство опубликовано заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, где он заявляет, что президент России Владимир Путин неоднократно и сознательно искажает истину о Польше. Своим посланием польский премьер ответил на недавние слова Путина об истоках Второй мировой войны, отмечает "Свободная пресса".
По мнению Моравецкого, ложь лидера Российской Федерации связана не с исторической, а геополитической ареной, так как «власть в Москве испытывает международное давление».
Среди причин он также назвал ряд поражений России во внешней политике – «полный провал подчинения Белоруссии», продление санкций Евросоюза в отношении страны «за незаконную аннексию Крыма», отстранение российских спортсменов от международных соревнований по решению WADA и осложнения в строительстве «Северного потока – 2».
Ранее НСН сообщала, что Владимир Путин подверг резкой критике резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
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