Польский премьер считает Путина предвзятым к его стране

На сайте польского правительство опубликовано заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, где он заявляет, что президент России Владимир Путин неоднократно и сознательно искажает истину о Польше. Своим посланием польский премьер ответил на недавние слова Путина об истоках Второй мировой войны, отмечает "Свободная пресса".

По мнению Моравецкого, ложь лидера Российской Федерации связана не с исторической, а геополитической ареной, так как «власть в Москве испытывает международное давление».