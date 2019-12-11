«Беспардонная ложь»: Путин – о резолюции Европарламента о Второй мировой

Владимир Путин подверг резкой критике резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны. Об этом пишет ТАСС, подчёркивая, что, по словам российского лидера, в документе в одном ряду стоят нацистские агрессоры и Советский Союз.

«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941», - отметил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что «тех, кто пытается поспорить с такой беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы».

Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В ней утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. В МИД России выступили с резкой критикой такого подхода к историческим данным.