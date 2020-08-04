Варшавский политолог: Польше нужна сильная Украина для защиты от России

Польше не настроена жестко против России, однако ей не нравятся проекты вроде «Северного потока-2». Об этом, как передает РИА «Новости», заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

По его словам, Варшава считает, что деньги Евросоюза, потраченные на этот газопровод, пойдут на разработки российских вооружений. Также, считает Моравецкий, «Северный поток-2» позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной «все, что захочется».

Польский политолог Якуб Корейба заверил НСН, что у поляков нет антироссийских настроений.

«Польшу беспокоит усиление способности России влиять на ситуацию в других странах. Пока Россия занимается сама собой, ни у кого это беспокойства не вызывает. Но когда она начинает заниматься другими странами, особенно соседями Польши, тогда это, как минимум, повод для анализа и размышления. Польский премьер, как и большинство польского общества, относится к России весьма прагматично. Антироссийских настроений нет, потому что они бесполезны. Что русофобия может дать современному поляку, какие его проблем решить? Она совершенно бесполезна как на индивидуальном уровне, так и на государственном. Но мы видим, что на протяжении последних 15 лет Россия время от времени использует свой военный потенциал вне своих границ. Это вызывает беспокойство, потому что мы попадаем в зону риска. Если Россия использует силу в отношении Грузии, Молдовы, Белоруссии, других стран, то она так же может использовать силу в отношении Польши. Потому нужно принимать меры», - объяснил Корейба.