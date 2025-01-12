Польский министр обороны заявил, что план Трампа по НАТО может занять десятилетия

«Не думаю, что Трампа следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель. ЕС имеет возможность для перераспределения денег», — добавил Косиняк-Камыш.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил ранее, что члены военного альянса должны тратить 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. Reuters отмечало, что это — огромный рост по сравнению с нынешней целью в 2%, уровня в 5% в настоящее время не достигает ни одна страна НАТО, в том числе и Соединенные Штаты.



По словам опрошенных агентством аналитиков, цифра в 5% будет политически и экономически невозможна почти для всех членов военного блока. Достижение такой цели потребует сотен миллиардов долларов дополнительного финансирования. Немецкий канцлер Олаф Шольц уже отверг такие требования Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

