Польский министр обороны заявил, что план Трампа по НАТО может занять десятилетия
Польские власти поддержали требование Трампа к странам НАТО повысить расходы на оборону до 5 ВВП. Однако министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе с Financial Time (FT) указал, что к такой цели некоторые члены альянса придут лишь спустя «десятилетия»
Польша уже сейчас ближе всего к достижению цели, поставленной Трампом. По словам министра, в этом году Варшава выделит на оборону 4,7% ВВП — самый высокий показатель в НАТО.
«Не думаю, что Трампа следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель. ЕС имеет возможность для перераспределения денег», — добавил Косиняк-Камыш.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил ранее, что члены военного альянса должны тратить 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. Reuters отмечало, что это — огромный рост по сравнению с нынешней целью в 2%, уровня в 5% в настоящее время не достигает ни одна страна НАТО, в том числе и Соединенные Штаты.
По словам опрошенных агентством аналитиков, цифра в 5% будет политически и экономически невозможна почти для всех членов военного блока. Достижение такой цели потребует сотен миллиардов долларов дополнительного финансирования. Немецкий канцлер Олаф Шольц уже отверг такие требования Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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