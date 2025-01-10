Остаток средств на поддержку Украины перейдет в распоряжение команды Трампа
Администрация Джо Байдена не успела полностью израсходовать средства, выделенные для поддержки Украины, и оставшаяся сумма будет передана новой администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, оставшаяся сумма, составляющая около $4 миллиардов, будет доступна следующей администрации для использования в рамках программы помощи Украине.
В Пентагоне подчеркнули, что решения о дальнейшем использовании этих средств будет принимать команда Трампа.
Таким образом, оставшиеся средства остаются на счету правительства США, и их дальнейшее распределение будет зависеть от новой администрации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru