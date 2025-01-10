Остаток средств на поддержку Украины перейдет в распоряжение команды Трампа

Администрация Джо Байдена не успела полностью израсходовать средства, выделенные для поддержки Украины, и оставшаяся сумма будет передана новой администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, оставшаяся сумма, составляющая около $4 миллиардов, будет доступна следующей администрации для использования в рамках программы помощи Украине.