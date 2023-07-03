Польский депутат заявил, что Запад восстановит отношения с Россией вопреки обещаниям Киеву
Западные страны восстановят отношения с Россией, несмотря на обещания Украине, считает бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский. Слова политика приводит Energetyka24.
«Сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — заявил парламентарий.
По мнению Ващиковского, среди западных стран есть потребность в сотрудничестве с Москвой. В частности, Германии очень нужны хорошие отношения с РФ. Депутат Европарламента заключил, что в отношениях с Россией победит подход «бизнес есть бизнес», несмотря на обещания лидеров стран Запада, пишет Газета.ру.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы выиграть время и накачать Киев вооружениями, а также создать новую военную инфраструктуру, напоминает телеканал «360».
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