Польские власти испугались переодетых в мигрантов бойцов ЧВК «Вагнер»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что переброска войск на польско-белорусскую границу связано с нахождением в Белоруссии ЧВК «Вагнер», сообщает РИА Новости.
Он не исключил, что бойцы военной компании могут проникать на территорию Польши и других стран НАТО под видом мигрантов, и затем проводить диверсионные акты.
По его словам, с помощью находящихся в Белоруссии подразделений ЧВК «Вагнер» «россияне тестируют реакцию Польши и её союзников».
«Мы на эти русские и белорусские провокации отвечаем очень решительно», - заключил Моравецкий.
Ранее министерство внутренних дел Литвы пригрозило закрыть государственную границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru