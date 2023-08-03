Польские власти испугались переодетых в мигрантов бойцов ЧВК «Вагнер»

Он не исключил, что бойцы военной компании могут проникать на территорию Польши и других стран НАТО под видом мигрантов, и затем проводить диверсионные акты.

По его словам, с помощью находящихся в Белоруссии подразделений ЧВК «Вагнер» «россияне тестируют реакцию Польши и её союзников».

«Мы на эти русские и белорусские провокации отвечаем очень решительно», - заключил Моравецкий.

Ранее министерство внутренних дел Литвы пригрозило закрыть государственную границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

