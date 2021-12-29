Польские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне
На польской границе со стороны Белоруссии были слышны выстрелы. Об этом рассказала пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
Отмечается, что на белорусской стороне границы был заметен автомобиль местных силовиков, которые произвели два выстрела в воздух.
С начала года на польской границе с Белоруссией было зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегального проникновения мигрантов в ЕС. Это в несколько десятков раз больше, чем в 2020 году.
Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября, когда большие группы мигрантов попытались нелегально попасть в Европейский Союз. Польский президент объявил режим чрезвычайного положения в стране и стянул войска к границе. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию и пообещали ввести против них санкции. При этом часть мигрантов уже вернулась на родину эвакуационными рейсами из Минска.
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