Польские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне

На польской границе со стороны Белоруссии были слышны выстрелы. Об этом рассказала пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

Отмечается, что на белорусской стороне границы был заметен автомобиль местных силовиков, которые произвели два выстрела в воздух.

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С начала года на польской границе с Белоруссией было зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегального проникновения мигрантов в ЕС. Это в несколько десятков раз больше, чем в 2020 году.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября, когда большие группы мигрантов попытались нелегально попасть в Европейский Союз. Польский президент объявил режим чрезвычайного положения в стране и стянул войска к границе. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию и пообещали ввести против них санкции. При этом часть мигрантов уже вернулась на родину эвакуационными рейсами из Минска.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СтрельбаМигрантыГраницаПольшаБелоруссия
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