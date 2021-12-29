Польские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне

С начала года на польской границе с Белоруссией было зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегального проникновения мигрантов в ЕС. Это в несколько десятков раз больше, чем в 2020 году.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября, когда большие группы мигрантов попытались нелегально попасть в Европейский Союз. Польский президент объявил режим чрезвычайного положения в стране и стянул войска к границе. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию и пообещали ввести против них санкции. При этом часть мигрантов уже вернулась на родину эвакуационными рейсами из Минска.