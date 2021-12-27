Болкунец: Лукашенко «подложит свинью» Путину перед выборами в 2024 году

«После августа 2020 года Лукашенко боится любых выборов в стране, поэтому сроки их проведения в местные советы и палаты представителей перенесены на февраль 2024 года. При этом, по действующему законодательству, они должны были пройти в 2022 году. Этим он подкладывает свинью Владимиру Путину, потому что следующие выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Так он хочет подмазаться к российской электоральной кампании, чтобы его никто не замечал. Но при этом он будет очень сильно гадить, как делал это в прошлый раз», - считает Болкунец.



По его словам, поправки писались узкой группой лиц, которых Лукашенко сам назначил

«Никакой широкой дискуссии по обсуждению поправок в Конституцию, которые бы отражали ситуацию в Белоруссии – не было. Текущая Конституция консервирует состояние застоя в белорусском обществе, не дает никакой динамики, существенно ограничивает права граждан, в том числе на участие в активной политической жизни. Например, Лукашенко ввел ограничение на участие в выборах президента. Теперь для этого надо 20 лет жить на территории Белоруссии, а сегодня за пределами страны живет около двух миллионов белорусских граждан», - отметил политолог.

По его словам, еще один важный аспект заключается в переходных положениях.