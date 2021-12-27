Болкунец: Лукашенко «подложит свинью» Путину перед выборами в 2024 году
Президент Белоруссии собирается перенести свое переизбрание с 2022 года на весну 2024 года, когда в России также пройдут выборы главы государства, заявил НСН беглый политолог.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко "подложит свинью" российскому лидеру Владимиру Путину, перенеся выборы на весну 2024 года, когда в России также пройдут выборы главы государства. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Это стало возможным благодаря грядущим изменениям в Конституцию, которые обнародовали ранее днем.
«После августа 2020 года Лукашенко боится любых выборов в стране, поэтому сроки их проведения в местные советы и палаты представителей перенесены на февраль 2024 года. При этом, по действующему законодательству, они должны были пройти в 2022 году. Этим он подкладывает свинью Владимиру Путину, потому что следующие выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Так он хочет подмазаться к российской электоральной кампании, чтобы его никто не замечал. Но при этом он будет очень сильно гадить, как делал это в прошлый раз», - считает Болкунец.
По его словам, поправки писались узкой группой лиц, которых Лукашенко сам назначил
«Никакой широкой дискуссии по обсуждению поправок в Конституцию, которые бы отражали ситуацию в Белоруссии – не было. Текущая Конституция консервирует состояние застоя в белорусском обществе, не дает никакой динамики, существенно ограничивает права граждан, в том числе на участие в активной политической жизни. Например, Лукашенко ввел ограничение на участие в выборах президента. Теперь для этого надо 20 лет жить на территории Белоруссии, а сегодня за пределами страны живет около двух миллионов белорусских граждан», - отметил политолог.
По его словам, еще один важный аспект заключается в переходных положениях.
«Вообще странно, что в этой Конституции не прописали, что президентом Белоруссии может быть только человек, фамилия которого Лукашенко. Он предусмотрел для себя два кресла: он собирается занять место председателя Всебелорусского народного собрания и стать сенатором Верхней палаты парламента. Это говорит о том, что эта Конституция написана под одного человека и его окружения. Здесь нет масштабных изменений в политическом плане, кроме появления Всебелорусского народного собрания. Очевидно, что оно было придумано только для того, чтобы Лукашенко смог туда перебраться, когда вдруг захочет покинуть пост президента. Это модель двоевластия, которая закладывает проблему для страны и не решает политический кризис Белоруссии, а только усугубляет его. Это не Конституция прогресса, а диктаторская Конституция регресса», - заключил Болкунец.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вероятное размещение российской военной техники в Белоруссии – это начало официального противодействия Россией агрессивной внешней политике стран-участниц НАТО.
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