Польская прокуратура начала следствие по факту «нападения на Украину»

Прокуратура Польши начала следствие по факту «военного нападения на Украину». Об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор республики Збигнев Зёбро, сообщает ТАСС.

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В ходе брифинга Зёбро отметил, что следствие начато по его распоряжению «по факту преступления военного нападения, жертвой которого стало украинское государство и Украина».

Министр юстиции объяснил, что польская прокуратура будет документировать все происходящие события. По его словам, в дальнейшем эти документы станут основанием для привлечения виновных к международной и уголовной ответственности.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай призвать Россию завершить военную спецоперацию на Украине.

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ФОТО: flickr.com
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