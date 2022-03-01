Польская прокуратура начала следствие по факту «нападения на Украину»

В ходе брифинга Зёбро отметил, что следствие начато по его распоряжению «по факту преступления военного нападения, жертвой которого стало украинское государство и Украина».

Министр юстиции объяснил, что польская прокуратура будет документировать все происходящие события. По его словам, в дальнейшем эти документы станут основанием для привлечения виновных к международной и уголовной ответственности.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай призвать Россию завершить военную спецоперацию на Украине.

