Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев. Его слова приводит РИА Новости.

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Ранее счета посольства были заморожены Польшей, якобы потому что эти средства могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Посол заявил, что российская сторона получила уведомление, что деньги со счетов были перечислены на счета прокуратуры. Андреев добавил, что была изъята крупная сумма.

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ФОТО: РИА Новости
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