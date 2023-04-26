Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Ранее счета посольства были заморожены Польшей, якобы потому что эти средства могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Посол заявил, что российская сторона получила уведомление, что деньги со счетов были перечислены на счета прокуратуры. Андреев добавил, что была изъята крупная сумма.

