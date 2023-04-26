Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России
26 апреля 202318:35
Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее счета посольства были заморожены Польшей, якобы потому что эти средства могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.
Посол заявил, что российская сторона получила уведомление, что деньги со счетов были перечислены на счета прокуратуры. Андреев добавил, что была изъята крупная сумма.
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru