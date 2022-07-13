Польша выставит Германии счет по репарациям за Вторую мировую войну

«Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», - приводит РИА Новости слова Моравецкого.

По его словам, Польша покажет всему миру документацию и точную калькуляцию, которая опирается на научные проверенные способы подсчета, пересчитывающие тогдашние потери на нынешние средства.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не собирается отступать в вопросе получения от Берлина репараций за ущерб, понесенный страной во время Второй мировой войны.

