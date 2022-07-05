Алиханов предложил подарить президенту Польши карту
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, который назвал Балтику внутренним морем НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю», - пошутил губернатор.
Алиханов добавил, что если польский президент внимательно посмотрит на карту, то увидит, что «там и Крым наш».
Ранее перед началом заседания Совета национальной безопасности Польши Дуда заявил, что в результате присоединения к НАТО Швеции и Финляндии Балтийское море станет внутренним морем альянса и назвал это решение крайне важным для Варшавы, напоминает Газета.ru. При этом политолог Алексей Мартынов в беседе с RT ранее отметил, что польский президент ведет себя «не вполне адекватно».
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