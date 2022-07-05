Алиханов предложил подарить президенту Польши карту

«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю», - пошутил губернатор.

Алиханов добавил, что если польский президент внимательно посмотрит на карту, то увидит, что «там и Крым наш».

Ранее перед началом заседания Совета национальной безопасности Польши Дуда заявил, что в результате присоединения к НАТО Швеции и Финляндии Балтийское море станет внутренним морем альянса и назвал это решение крайне важным для Варшавы, напоминает Газета.ru. При этом политолог Алексей Мартынов в беседе с RT ранее отметил, что польский президент ведет себя «не вполне адекватно».

