Алиханов предложил подарить президенту Польши карту

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, который назвал Балтику внутренним морем НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю», - пошутил губернатор.

Алиханов добавил, что если польский президент внимательно посмотрит на карту, то увидит, что «там и Крым наш».

Ранее перед началом заседания Совета национальной безопасности Польши Дуда заявил, что в результате присоединения к НАТО Швеции и Финляндии Балтийское море станет внутренним морем альянса и назвал это решение крайне важным для Варшавы, напоминает Газета.ru. При этом политолог Алексей Мартынов в беседе с RT ранее отметил, что польский президент ведет себя «не вполне адекватно».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПольшаРоссия
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