Качиньский: Польша намерена требовать репараций от Германии

Политик считает, что о репарациях нельзя забывать.

«Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы . можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается», - сказал Качиньский.

По его словам, Польше необходимо отстаивать собственные интересы. Потому что помощь Украине также является защитой этих интересов. ,

Ранее польский историк Войчех Поляк в беседе с порталом wPolityce заявил, что Польше следует чаще требовать от властей ФРГ военные репарации на фоне явного ухудшения отношений между странами. Руководство Германии неоднократно подчеркивало, что считает вопрос выплат Польше закрытым. Берлин отмечает, что в 1953 году Варшава добровольно отказалась от взимания компенсаций.

