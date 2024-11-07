Польша установит первые укрепления на границе с Белоруссией и Россией

Польша на этой неделе установит первые укрепления на своих восточных границах – с Белоруссией и Россией, заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.

Он отметил, что первые укрепления будут возведены там в рамках программы «Восточный щит». По словам министра, их установят перед Днем независимости Польши, который отмечают в республике 11 ноября.