Польша установит первые укрепления на границе с Белоруссией и Россией
Польша на этой неделе установит первые укрепления на своих восточных границах – с Белоруссией и Россией, заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.
Он отметил, что первые укрепления будут возведены там в рамках программы «Восточный щит». По словам министра, их установят перед Днем независимости Польши, который отмечают в республике 11 ноября.
Косиняк-Камыш уточнил, что на восточных границах появятся бетонные противотанковые ежи. Кроме того, там проведут «разного вида подготовку ландшафта» для ограничения мобильности войск потенциального противника.
Ранее сообщалось, что Польша построит на восточной границе фортификационные сооружения до 2028 года. Строительство на восточной и северной границах начнется в 2024 году и продлится четыре года, передает «Радиоточка НСН».
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