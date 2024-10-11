СМИ: Польша и Прибалтика допустили наступление на Санкт-Петербург

Военные Польши и стран Прибалтики допустили возможное наступление на Санкт-Петербург при прямом столкновении с Россией, сообщает издание Bild.

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Как пишет газета, советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия при поддержки Белоруссии может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

В свою очередь начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак предупредил, что в случае подобного развития ситуации незамедлительно последует ответ – удар по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров и нападение на Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что 14 членов НАТО, включая Польшу и Эстонию, значительно увеличили оборонные расходы до рекордных значений из-за успехов России на Украине. На данный момент совокупный объем трат стран, входящих в «восточный фланг НАТО», составляет более 70 миллиардов долларов, почти у всех государств статья оборонных расходов превышает минимальный лимит в 2% от ВВП, напоминает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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