Польша построит фортификационные сооружения на восточной границе к 2028 году

Польша построит на восточной границе фортификационные сооружения до 2028 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замминистра национальной обороны страны Цезари Томчика.

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Элементы фортификации длиной порядка 800 км (Восточный щит), по его словам, необходимы для безопасности границ. За ближайшие три недели проведут первые испытания на военных полигонах, строительство на восточной и северной границах начнется уже в 2024 году и продлится четыре года.

Ожидается, что стоимость строительства Восточного щита составит порядка $2,6 млрд.

Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил о необходимости возвращения всеобщей воинской обязанности.

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ФОТО: РИА Новости
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