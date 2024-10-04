Польша построит фортификационные сооружения на восточной границе к 2028 году
Польша построит на восточной границе фортификационные сооружения до 2028 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замминистра национальной обороны страны Цезари Томчика.
Элементы фортификации длиной порядка 800 км (Восточный щит), по его словам, необходимы для безопасности границ. За ближайшие три недели проведут первые испытания на военных полигонах, строительство на восточной и северной границах начнется уже в 2024 году и продлится четыре года.
Ожидается, что стоимость строительства Восточного щита составит порядка $2,6 млрд.
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил о необходимости возвращения всеобщей воинской обязанности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru