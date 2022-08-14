Польша создает концепцию прекращения выдачи виз россиянам для Евросоюза
Польша для Евросоюза формирует концепцию прекращения выдачи виз россиянам. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик в интервью агентству РАР.
Вавжик заявил, что «выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ», отмечает РИА Новости.
По словам польского главы МИДа, не все страны Евросоюза это поддерживают. Против выступают Франция, Германия и Нидерланды.
«В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан РФ, Польская республика работает над новым решением», - резюмировал Вавжик.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что в Латвии обязаны пересмотреть ранее выданные визы и виды на жительство для иностранцев, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине, передает Delfi.
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