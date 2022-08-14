Страна «невизения». Балтия и часть континентальной Европы решили лишить россиян виз
В России отреагировали на планы европейских стран закрыть россиянам выезд в Старый Свет.
В Латвии обязаны пересмотреть ранее выданные визы и виды на жительство для иностранцев, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал президент Латвии Эгилс Левитс, передает Delfi.
А накануне он заявил, что ограничение въезда россиянам в страны Евросоюза будет эффективнее при условии его утверждения на уровне ЕС. Об этом сообщает агентство BNS.
В воскресенье, 14 августа, стало известно, что правительство Финляндии готовится во время неофициальной встречи во вторник обсудить ограничения поездок россиян в страну. Одна из возможностей, которые рассматриваются, - волокита при выдаче гражданам РФ туристических виз, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян. Правительство Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян. Министерство иностранных дел изучило различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить получение туристической визы. Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник», - цитирует сообщение РИА Новости.
Из стран Балтии Вильнюс одним из первых заявил, что прекратит выдачу россиянам шенгенских виз на фоне событий на Украине. В субботу стало известно, что россияне, получившие в Эстонии шенгенскую визу, с 18 августа не смогут въехать на территорию республики. При этом по визам, полученным гражданами РФ в других странах, въезд в Эстонию остается открытым.
Литва также считает, что гражданам РФ на уровне ЕС надо запретить въезд в страны сообщества. Такую позицию Вильнюса озвучил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис в субботу,13 августа, передает ТАСС.
«По оценкам наших инстанций, по своей сути решение Эстонии очень похоже на те ограничения, которые применяет Литва», – цитирует его ТАСС.
Заявление главы литовского МИДа, которое также касается ограничения визитов в Европу и для российской оппозиции, в своем Telegram-канале иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, как изменилась поддержка европейских политиков российских оппозиционеров.
«Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции – «пусть сидят в стране и готовят перемены». Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил «поддержку»», - написала она.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил европейцам о таком понятии, как дискриминация.
«Инициатива лишить всех граждан России права на получение визы противоречит нормативным актам Европейского союза, международным обязательствам ЕС в сфере прав человека, а также представляет собой не что иное, как дискриминацию по признаку принадлежности к национальности», - написал Косачев в своем Telegram-канале.
В Европе выдачу виз россиянам приостановили в странах Шенгенской зоны: Дании, Нидерландах, Чехии и Словакии, Эстонии, Латвии и Литве. В Финляндии все даты на выдачу виз оказались расписаны до осени и записаться на подачу документов невозможно.
Вопрос о запрете шенгенских виз для всех граждан России будет поставлен на неформальном заседании Совета Евросоюза по иностранным делам «Гимних». Он пройдёт 31 августа в Праге. Это подтвердил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский – Прага сейчас председательствует в Совете ЕС.
По данным на декабрь 2020 года, в допандемийные времена россияне тратили за границей ежегодно 35 миллиардов долларов, об этом заявлял президент РФ Владимир Путин.
Полный запрет виз для россиян всеми странами ЕС может стать еще одной достаточно эффективной санкцией против Москвы. При этом даже единственный голос против заблокирует подобное решение Евросоюза.
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