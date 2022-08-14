Страна «невизения». Балтия и часть континентальной Европы решили лишить россиян виз

А накануне он заявил, что ограничение въезда россиянам в страны Евросоюза будет эффективнее при условии его утверждения на уровне ЕС. Об этом сообщает агентство BNS.

В воскресенье, 14 августа, стало известно, что правительство Финляндии готовится во время неофициальной встречи во вторник обсудить ограничения поездок россиян в страну. Одна из возможностей, которые рассматриваются, - волокита при выдаче гражданам РФ туристических виз, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян. Правительство Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян. Министерство иностранных дел изучило различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить получение туристической визы. Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник», - цитирует сообщение РИА Новости.