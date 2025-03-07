Дело по нападению на российское консульство в Одессе направлено в суд

Уголовное дело против украинского националиста Тодора Пановского, обвиняемого в нападении на российское консульство в Одессе, направлено в суд, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, нападение было совершено в январе 2019 года. Пановский повредил имущество Генерального консульства РФ и забросил на территорию здания огнеопасные фаеры.

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Обвинение предъявлено в связи с нападением на служебные помещения, пользующиеся международной защитой.

Следствие также указывает, что действия Пановского были направлены на осложнение международных отношений. Обвиняемый находится в международном розыске и заочно арестован, передает передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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