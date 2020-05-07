Польша решила выбрать президента по почте
Сейм Польши поддержал законопроект о голосовании на президентских выборах по почте. Как пишет Интерфакс, «за» проголосовали 236 депутатов, «против» 213, при этом воздержались еще 11. Таким образом Сейм преодолел вето, которое было наложено на законопроект Сенатом в минувший вторник. Теперь документ поступит на подпись президенту Анджею Дуде.
Добавим, в обычном режиме выборы не могут пройти из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Изначально они были запланированы на 10 мая.
Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, напоминает Газета.ру.
Ранее НСН писала о желании Варшава улучшить отношения с Москвой. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК. По его мнению, сотрудничество стран было бы продуктивным в области углублённого изучения истории, укрепления контактов между представителями гражданского общества.
Дипломат отметил, что культурное сотрудничество может помочь налаживанию отношений между народами.
Чапутович полагает, что России и Польше необходимо снизить градус исторических споров, не утихающих в последнее время, пишет «Утро.ру». Ранее он уже заявлял, что между Варшавой и Москвой нет расхождений о роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.
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