Польша решила выбрать президента по почте

Сейм Польши поддержал законопроект о голосовании на президентских выборах по почте. Как пишет Интерфакс, «за» проголосовали 236 депутатов, «против» 213, при этом воздержались еще 11. Таким образом Сейм преодолел вето, которое было наложено на законопроект Сенатом в минувший вторник. Теперь документ поступит на подпись президенту Анджею Дуде.

Добавим, в обычном режиме выборы не могут пройти из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Изначально они были запланированы на 10 мая.

Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, напоминает Газета.ру.