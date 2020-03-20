Новости за ночь: Поляки захотели присоединить Калининградскую область на фоне пандемии
Поляки захотели присоединить к себе Калининградскую область, воспользовавшись эпидемией коронавируса. Такую возможность увидели читатели польской Gazeta Wyborcza, пишут «Известия».
Газета опубликовала статью «Коронавирус отсекает Калининградскую область», в ней речь идет об оказавшемся в изоляции регионе из-за того, что Россия закрыла границу с Польшей. По словам автора публикации, жители российского региона привыкли закупаться товарами в Польше, теперь у них такой возможности нет из-за пандемии и принятых мер для нераспостранения инфекции, сообщает телеканал «360».
В комментариях к материалу читатели предложили «забрать Калининградскую область себе». По мнению одного из поляков, так русским «стало бы лучше», другой предложил устроить референдум - «вдруг жители захотят войти в состав Польши», пишет Life.ru. Он также поинтересовался, что бы сделал президент России Владимир Путин, если бы увидел на подходе к Калининграду польских «зеленых человечков». Еще один читатель на это ответил, что Польша получила бы удар, потому что Калининградская область - ключевой регион.
Россия приняла решение о закрытии границы с Польшей с 15 марта из-за пандемии коронавируса.
Ранее на фоне пандемии коронавируса член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии нужно пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы. Он пообещал поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему руководству Германии сложно отказаться от санкций в отношении России.
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