Новости за ночь: Поляки захотели присоединить Калининградскую область на фоне пандемии

В комментариях к материалу читатели предложили «забрать Калининградскую область себе». По мнению одного из поляков, так русским «стало бы лучше», другой предложил устроить референдум - «вдруг жители захотят войти в состав Польши», пишет Life.ru. Он также поинтересовался, что бы сделал президент России Владимир Путин, если бы увидел на подходе к Калининграду польских «зеленых человечков». Еще один читатель на это ответил, что Польша получила бы удар, потому что Калининградская область - ключевой регион.

Россия приняла решение о закрытии границы с Польшей с 15 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее на фоне пандемии коронавируса член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии нужно пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы. Он пообещал поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему руководству Германии сложно отказаться от санкций в отношении России.











