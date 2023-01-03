Польша призвала ООН вмешаться в проблему получения военных репараций от Германии

«Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос», — приводит его слова РИА Новости.

Мулярчик считает, что ООН необходимо создать платформу для взаимодействия Варшавы и Берлина по данной проблемы.

По его словам, в настоящее время Германия не настроена на диалог.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает РИА Новости.



