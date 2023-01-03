Польша призвала ООН вмешаться в проблему получения военных репараций от Германии

Польша направила в ООН обращение с призывом о содействии в получении от Германии репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны. Об этом сообщил польский замминистра иностранных дел, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.

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«Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос», — приводит его слова РИА Новости.

Мулярчик считает, что ООН необходимо создать платформу для взаимодействия Варшавы и Берлина по данной проблемы.

По его словам, в настоящее время Германия не настроена на диалог.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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