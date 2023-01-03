Польша призвала ООН вмешаться в проблему получения военных репараций от Германии
Польша направила в ООН обращение с призывом о содействии в получении от Германии репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны. Об этом сообщил польский замминистра иностранных дел, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.
«Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос», — приводит его слова РИА Новости.
Мулярчик считает, что ООН необходимо создать платформу для взаимодействия Варшавы и Берлина по данной проблемы.
По его словам, в настоящее время Германия не настроена на диалог.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает РИА Новости.
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