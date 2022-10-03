Глава МИД Польши подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее польские власти потребовали от Германии компенсировать ущерб от Второй мировой. Варшава оценила урон в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).
«Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ. Она выражает убеждение МИД Польши что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций», — заявил глава МИД.
Рау пояснил, что Варшава настаивает на выплате Германией «материальных и нематериальных компенсаций за ущерб [в связи с] оккупацией и компенсации жертвам и членам их семей».
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