Глава МИД Польши подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций

Ранее польские власти потребовали от Германии компенсировать ущерб от Второй мировой. Варшава оценила урон в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).

«Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ. Она выражает убеждение МИД Польши что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций», — заявил глава МИД.

Рау пояснил, что Варшава настаивает на выплате Германией «материальных и нематериальных компенсаций за ущерб [в связи с] оккупацией и компенсации жертвам и членам их семей».

