Глава МИД Польши подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее польские власти потребовали от Германии компенсировать ущерб от Второй мировой. Варшава оценила урон в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).

«Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ. Она выражает убеждение МИД Польши что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций», — заявил глава МИД.

Рау пояснил, что Варшава настаивает на выплате Германией «материальных и нематериальных компенсаций за ущерб [в связи с] оккупацией и компенсации жертвам и членам их семей».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаГерманияПольша
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