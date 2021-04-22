Польша призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2» ради «европейской солидарности».

«Появляются голоса из Германии, что нет разницы между молекулой газа, идущей через «Северный поток – 1» или через «Северный поток – 2» в будущем и молекулой газа, идущей через Украину, или через Белоруссию, или через Польшу, или через Турцию. Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы», - цитирует Моравецкого РИА Новости.

Глава правительства Польши заявил, что «Северный поток – 2» угрожает безопасности Европы. Также Моравецкий назвал этот проект «раной на теле Европы» и сказал, что это вопрос, который нужно решить как можно скорее.

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Он заявил, что «Северный поток – 2» дестабилизирует Европу, снижает ее уровень безопасности, и призвал Германию перестать поддерживать проект. «Это может быть очень опасно для Евросоюза и для многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности», - заявил Моравецкий.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил шансы побороться за место канцлера сопредседателя партии «Союза-90» / «Зеленых» Анналены Бербок, которая является противницей строительства газопровода «Северный поток-2».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПольшаГазопроводСеверный Поток-2
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