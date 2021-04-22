Польша призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2» ради «европейской солидарности».

«Появляются голоса из Германии, что нет разницы между молекулой газа, идущей через «Северный поток – 1» или через «Северный поток – 2» в будущем и молекулой газа, идущей через Украину, или через Белоруссию, или через Польшу, или через Турцию. Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы», - цитирует Моравецкого РИА Новости.

Глава правительства Польши заявил, что «Северный поток – 2» угрожает безопасности Европы. Также Моравецкий назвал этот проект «раной на теле Европы» и сказал, что это вопрос, который нужно решить как можно скорее.