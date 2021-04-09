Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что газовая отрасль в отношениях с Украиной в отличие от нефтяной тематики очень сильно политизирована.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в ходе пресс-конференции НСН рассказал, для чего США вводят санкции именно против газового российского сектора.
«Нефтяная отрасль в наших отношениях с Украиной никак не политизирована в отличие от темы газа. Дело в том, что США стремятся занять существенную долю в газовом европейском рынке. Экономически они это сделать не могут, Россия может давать большую скидку. Поэтому они подключают политические инструменты, чтобы расчистить для себя место. Даже в санкционных документах написано, что они вводятся, в том числе и для того, чтобы поддержать добычу газа в США», - объяснил он.
Юшков рассказал также об опасении США потерять авторитет в мировой политике. Тем не менее, по его словам, американские санкции в отношении СП-2 не работают.
«Санкции против «Северного потока-2», которые были приняты в декабре 2019 года, имеют два пункта. Запрещено оказывать услуги по строительству и финансированию. Западные компании ушли. Год понадобился России, чтобы подготовить свои суда, баржа «Фортуна» укладывает нитку газопровода. Санкции не работают. Это опасный прецедент – сейчас все в мире могут сказать – а что, так можно было? Это не нравится США. Единственная причина, по которой может остановиться строительство – если ЕС самостоятельно введет запрет на укладку труб», - заключил он.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. По его словам, работы выполнены на 90-92%. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.
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