Польша призвала Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика призывает Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти, сообщает РИА Новости.
По его словам, данное решение является «предметом дебатов в рамках Европейского союза».
«Мы как один из главных организаторов, если не сказать главный организатор множества санкционных пакетов, выступаем за то, чтобы как можно быстрее «выключить» российскую нефть», - подчеркнул Моравецкий.
Ранее польский премьер заявил, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход: «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», сообщает RT.
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