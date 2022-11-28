Польша призвала Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти

По его словам, данное решение является «предметом дебатов в рамках Европейского союза».

«Мы как один из главных организаторов, если не сказать главный организатор множества санкционных пакетов, выступаем за то, чтобы как можно быстрее «выключить» российскую нефть», - подчеркнул Моравецкий.

Ранее польский премьер заявил, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход: «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», сообщает RT.

