Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил о том, что Варшава намерена пригласить российского президента Владимира Путина на 75-летнюю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) советскими войсками, передает RT.
Спыхальский подчеркнул, что приглашение российскому лидеру будет направлено в связи с тем, что освобождение концлагеря советскими солдатами – неоспоримый исторический факт.
Напомним, ранее власти Польши отказались приглашать Владимира Путина на памятное мероприятие, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Комментируя это решение, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил НСН, что Москве не стоит обращать внимания на идиотские решения Варшавы.
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