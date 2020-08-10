Польша предложила провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
Польский премьер Матеуш Моравецкий выступил с инициативой о проведении чрезвычайного саммита ЕС по Белоруссии из-за применения силы к протестующим против результатов выборов в Белоруссии, заявили в канцелярии главы польского кабмина.
Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с идеей провести саммит. По его словам, Польша переживает за события в соседней стране и намерена поддержать белорусов «в их стремлении к свободе».
По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на выборах главы страны 80,23%, его главный конкурент Светлана Тихановская - 9,90% В голосовaнии приняли учaстие 5 миллионов 790 тысяч человек, явкa состaвилa 84,23%. В Минске и других белорусских городах вспыхнули aкции протестa из-зa недовольствa итогaми выборов президентa. По данным правозащитников, один человек погиб, десятки пострадали, более 200 задержаны. В МВД опровергли гибель протестующего.
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