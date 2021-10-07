Польша построит забор на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Власти Польши приняли решение о строительстве забора на границе с Белоруссий в рамках противодействия нелегальной миграции. Об этом заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

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По словам Качинского, забор будет построен на длительное время и его будет «действительно сложно преодолеть». Политик отметил, что для это уже заложен бюджет и создан проект.

Президент Польши Анджей Дуда ранее 2 сентября подписал указ о введении чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. По данным властей, в страну пытаются нелегально проникнуть около 3 тысяч человек.




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ФОТО: flickr.com
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