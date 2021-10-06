Глава Минобороны Польши: военные вертолеты охраняют польско-белорусскую границу
Военные вертолеты охраняют границы с Белоруссией. Об этом сообщает глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
«На границе Польши с Белоруссией пограничников поддерживают около трех тысяч солдат. В ближайшие дни военные вертолеты будут выполнять воздушное патрулирование вдоль белорусско-польской границы», - заявил Блащак в Twitter.
По словам министра, непроницаемость границы с Белоруссией остается ключевой задачей Войска польского и Пограничной стражи. На границе Польши и Белоруссии наблюдается миграционный кризис, власти Польши обвиняют Белоруссию в искусственном ухудшении ситуации с мигрантами.
Ранее глава Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО и Евросоюз должны сплотиться против «угроз и вызовов, которые может принести "Северный поток - 2"».
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