Медведев радуется бешенству Запада из-за переговоров России и Китая

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире Первого канала заявил, что рад, если на Западе все в бешенстве из-за переговоров России и Китая.

Россия и Китай выразили озабоченность планами США создать глобальную систему ПРО

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина с 20 марта находился в Москве. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Москве подписали два документа.

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ФОТО: РИА Новости
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