Медведев радуется бешенству Запада из-за переговоров России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина с 20 марта находился в Москве. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Москве подписали два документа.

