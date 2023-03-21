Медведев радуется бешенству Запада из-за переговоров России и Китая
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире Первого канала заявил, что рад, если на Западе все в бешенстве из-за переговоров России и Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина с 20 марта находился в Москве. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Москве подписали два документа.
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