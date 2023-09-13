Польша оценит ущерб, якобы полученный от СССР во Второй мировой войне

По его словам, с этой целью была создана специальная рабочая группа, которая приступит к работе на следующей неделе.

«19 и 20 сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнёт работу группа, изучающая размер потерь, понесённых Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах», - уточнил Мулярчик, отметив, что в итоге будет представлен специальный доклад.

Он добавил, что группе предстоит трудная работа, так как после Второй мировой войны Польша стала «зависимой от СССР».

Ранее в МИД Польши заявили, что неурегулированный вопрос военных репараций крайне отягощает отношения Польши и Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

