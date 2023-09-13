Польша оценит ущерб, якобы полученный от СССР во Второй мировой войне

Замглавы МИД Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что республика намерена оценить ущерб, якобы понесенный по вине СССР во время Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

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По его словам, с этой целью была создана специальная рабочая группа, которая приступит к работе на следующей неделе.

«19 и 20 сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнёт работу группа, изучающая размер потерь, понесённых Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах», - уточнил Мулярчик, отметив, что в итоге будет представлен специальный доклад.

Он добавил, что группе предстоит трудная работа, так как после Второй мировой войны Польша стала «зависимой от СССР».

Ранее в МИД Польши заявили, что неурегулированный вопрос военных репараций крайне отягощает отношения Польши и Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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