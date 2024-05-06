Польша отказалась отправлять на Украину военных
Польша не планирует отправку на Украину своих военнослужащих и не готовится к таким шагам, заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщило агентство ТАСС.
Политик отметил, что концепцию отправки войск на Украину представлял французский лидер Эммануэль Макрон несколько месяцев назад, однако Польша не собирается ей следовать.
Впрочем, заверил Косиняк-Камыш, Польша продолжит оказывая помощь Украине, обучая солдат ВСУ на своей территории, участвуя в коалиции помощи Украине и поставляя технику.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому срок помощи украинским беженцам в республике продлевается до конца июня 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru