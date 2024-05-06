Польша отказалась отправлять на Украину военных

Политик отметил, что концепцию отправки войск на Украину представлял французский лидер Эммануэль Макрон несколько месяцев назад, однако Польша не собирается ей следовать.

Впрочем, заверил Косиняк-Камыш, Польша продолжит оказывая помощь Украине, обучая солдат ВСУ на своей территории, участвуя в коалиции помощи Украине и поставляя технику.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому срок помощи украинским беженцам в республике продлевается до конца июня 2024 года.

