Польша обязала трех дипломатов РФ покинуть страну из-за закрытия генконсульства

Власти Польши предписали закрыть генеральное консульство России в Познани до конца ноября. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в беседе с РИА Новости.

«Мы получили ноту МИД Польши о том, что срок закрытия нашего генконсульства — 30 ноября до полуночи», — рассказал посол.

Тот же срок польская сторона установила для выезда трех дипломатических сотрудников генконсульства. При этом технические работники ведомства не объявляется нежелательными лицами, они могут оставаться в Польше.

«Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться», — указал Андреев.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу российского консульства в Познани. По словам главы МИД, сотрудников ведомства признают «нежелательными лицами» на территории республики.

