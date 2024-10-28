Польша обязала трех дипломатов РФ покинуть страну из-за закрытия генконсульства
Власти Польши предписали закрыть генеральное консульство России в Познани до конца ноября. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в беседе с РИА Новости.
«Мы получили ноту МИД Польши о том, что срок закрытия нашего генконсульства — 30 ноября до полуночи», — рассказал посол.
Тот же срок польская сторона установила для выезда трех дипломатических сотрудников генконсульства. При этом технические работники ведомства не объявляется нежелательными лицами, они могут оставаться в Польше.
«Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться», — указал Андреев.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу российского консульства в Познани. По словам главы МИД, сотрудников ведомства признают «нежелательными лицами» на территории республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru